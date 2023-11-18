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Afyonkarahisar’da polis tarafından yapılan baskında binlerce makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından yapılan baskında binlerce makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından yapılan baskında 20 bin 200 adet boş makaron ile 4 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

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Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sinanpaşa ilçesinde 2 işyeri ve 1 depoya baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 20 bin 200 adet boş makaron, 4 bin adet doldurulmuş makaron ve 7.5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayda Ş.A. ve İ.G., isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

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