Adıyaman'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Ahmet Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş. (56) yönetimindeki 02 KB 103 minibüs ile İ.P. (27) yönetimindeki 02 AEB 574 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü İ.P., N.T. (41), E.P. (19), Y.Y. (20), A.Ç. (71) yaralandı.



Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.