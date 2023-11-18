Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e ziyareti sırasında bakın ne demiş! Abdulkadir Selvi yazdı

CHP'de devir teslim töreni öncesi Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmişti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bu görüşmeye ilişkin detayları yazdı. Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun kurultayı kaybettikten sonra evine çekilip torun seveceğini bekleyenler yanıldı." dedi.

Abone ol

"Kılıçdaroğlu, Ankara’da ofis açıp çalışmalara başladı. Belli ki kapanmamış bir hesabı var. Çünkü gruplar halinde CHP’lilerle görüşmeler yapıyor." diyerek yazına başlayan Selvi, en çok merak ettiği konunun Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesi olduğunu belirtti. Bu görüşmenin detaylarını aktaran Selvi şunları kaydetti:

Kılıçdaroğlu zaman zaman celallense de sinirleri alınmış gibi hareket edebilen birisi. Özgür Özel’in eşiyle birlikte evinde ziyaret etmesi sırasında da sakin bir görüntü vermişti.

Kılıçdaroğlu yakın çevresine Özgür Özel’in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu paylaşmış. Önemli tavsiyelerde bulunduğunu anlatmış. Zaten Özgür Özel de kendisine bir tavsiyesi olup olmadığını sormuş.

Tarihi bir uyarıda bulunmuş

Eski genel başkan olarak Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e çok tarihi bir uyarıda bulunmuş.

“Bir an önce Ekrem’i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm” demiş.

Kılıçdaroğlu, CHP’ye ilk genel başkan olduğunda Önder Sav’ın gölgesi altındaydı. Ne zaman ki Önder Sav’ı harcadı, o zaman CHP Genel Başkanı oldu. Bu süreci yaşadığı için Özgür Özel’e, ‘Ekrem’i sırtından at yoksa emanetçi genel başkan olmaktan kurtulamazsın’ şeklinde tavsiyede bulunuyor.

Bu test edilip onaylanmış bir tecrübe.

Yazının tamamını okumak için tıklayın