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Adana'da meteoroloji uyarı verdi, çiftçi zeytini hasat etmeye başladı

Adana'da meteoroloji uyarı verdi, çiftçi zeytini hasat etmeye başladı

Meteorolojinin hafta sonu fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı vermesi üzerine Adana’nın Kozan ilçesinde zeytin üreticisi verim olmayan bahçesinde yağış öncesi hasadını gerçekleştirdi.

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Adana’nın Kozan ilçesinde meteorolojinin Adana için verdiği fırtına ve şiddetli sağanak uyarısının ardından fırtına öncesi hasat telaşı yaşandı. Kurak geçen yaz nedeniyle zeytinde verim bu yıl az oldu. Çiftçiler zeytinlerin zarar görmemesi için fırtına öncesi hasatlarını gerçekleştirdi.
Geçen yıl 1 dönüm bahçelerinde yaklaşık 20 ağacı olan Sevda Ersin geçen yıl 100 kilogram yağ elde ettiklerini bu yıl 30 kilogram yağ zor çıkacağını kaydederek, “Meteorolojinin uyarı vermesi üzerine fırtına öncesi hasadı yaptık. Bu yıl az zeytin var ve fırtınada olgunlaşan zeytinlerde dökülecek. Aslında hasat için yağışları bekliyorduk.

Zeytinler kuru yağışla birlikte daha iyi olur diye düşünüyorduk ama fırtına olgunlaşan zeytinleri dökecek. Ağaçlarımızda zaten zeytin yok onlarında zarar görmemesi için hasadımızı bugün gerçekleştirdik. Bu yıl zaten aşırı sıcaklar nedeni ile bahçelerimizde de ne fasulye ne domates olmadı. Zeytin yağ fiyatları yüksek olunca az da olsa kendi yağımızı hasat edelim istedik” dedi.

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