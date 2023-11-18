Bilecik Spor Kulübü, Tavşanlı Linyitspor maçı hazırlıklarını tamamladı

1969 Bilecik Spor Kulübü zorlu TKİ Tavşanlı Linyitspor maçı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 7. hafta müsabakasında yarın saat 14.00'te İstasyon Sentetik Sahası'nda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Kütahya temsilcisi TKİ Tavşanlı Linyitspor karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü günü ter antrenmanı ile geçirirken, maç saatini beklemeye başladı. Geçtiğimiz hafta çalıştırıcı Murat Yıldırım ile yolları ayıran yönetim antrenör tercihini 2019 yılında takımın başında olan Mehmet Fatih Ayhan ile yeniden anlaştı. Transferin son gününde takıma önemli takviyeler yapan yönetim, defansa eski oyuncusu Murad Damra Kaya transfer eden 1969 Bilecik Spor Kulübü bunun yanında orta sahaya Eray Akdemir ve Oğuzhan Coşkun'u renklerine bağladı.

1969 Bilecik Spor Kulübü ligin ilk haftasını BAY geçerken, 1 puanla ligin son sırasında yer aldı.