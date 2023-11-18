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Belediyenin usulsüz kum taşıdığı iddiası valiliği harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Belediyenin usulsüz kum taşıdığı iddiası valiliği harekete geçirdi

SAKARYA'nın Karasu Belediyesi’nin, bir dere ağzında biriken kumu herhangi bir ihale yapılmadan yetkisi dışında kendi araçlarıyla toplayarak ilçedeki şantiyelere götürdüğü öne sürüldü. Birkaç ay içerisinde 200’e yakın kamyonun bu şekilde kum taşıdığı iddiaları üzerine Sakarya Valiliği harekete geçti.

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İddiaya göre, Karasu Belediyesi'ne ait kamyon ve iş makinaları, Kuyumcullu Mahallesi sahil mevkiinde Maden (Karasu) Deresi ağzında biriken kumları toplayarak ilçedeki çeşitli santrallere götürdü. Yaz aylarından itibaren Karasu Belediyesi ekiplerinin 200’e yakın kamyon kum topladığı ve çeşitli şantiyelere götürdüğü öne sürüldü.

İddialar üzerine Sakarya Valiliği ekipleri harekete geçti. Sakarya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bağlı ekipler dere ağzında kumun alındığı yerden, sahil yakınlarında belediyeye ait şantiyeye kadar belediye araçlarını takip etti.

Şantiye girişinde belediye araçlarını durduran ekipler tutanak tuttu. Öte yandan, belediyeye ait araçların dere ağzından kum alırken çekilen fotoğrafları da dikkatlerden kaçmadı.

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