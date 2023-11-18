BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  GÜNCEL

Bandırma’da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu, hayatı olumsuz etkiledi

Bandırma’da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu, hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan uyarı sonucunda beklenen yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Abone ol

Bandırma’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren gök gürültülü yağış ve fırtına günlük hayatı sekteye uğrattı. Yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı rögarlar taştı. Sürücüler, araç trafiğin yoğun olduğu Haydar Çavuş Cami önünde taşan rögar nedeniyle zor anlar yaşadı. Sahil bandında ise fırtınanın etkisiyle bir ağaç kökünden söküldü.
Cumhuriyet Meydanı, sahil bandı, Sevgi Yolu ve çarşı gibi kentin en canlı noktaları, deyim yerindeyse hayalet bir kente dönüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ Malkara'da 79 litre sahte şarap ele geçirildi
Tekirdağ Malkara'da 79 litre sahte şarap ele geçirildi
Belediyenin usulsüz kum taşıdığı iddiası valiliği harekete geçirdi
Belediyenin usulsüz kum taşıdığı iddiası valiliği harekete geçirdi
Malatya’da 16 katlı ağır hasarlı bina patlayıcıyla yıkıldı
Malatya’da 16 katlı ağır hasarlı bina patlayıcıyla yıkıldı
Denizli'de arkadaşını önce başından vurdu sonra hastaneye yetiştirdi
Denizli'de arkadaşını önce başından vurdu sonra hastaneye yetiştirdi
Adana'da meteoroloji uyarı verdi, çiftçi zeytini hasat etmeye başladı
Adana'da meteoroloji uyarı verdi, çiftçi zeytini hasat etmeye başladı
Arnavutköy'de yağmur suyu kanalı çalışmasında açılan çukura otomobil düştü
Arnavutköy'de yağmur suyu kanalı çalışmasında açılan çukura otomobil düştü
Bilecik Spor Kulübü, Tavşanlı Linyitspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Bilecik Spor Kulübü, Tavşanlı Linyitspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Samsun'da 4 kişi kömür sobasından zehirlendi, 3'ü çocuk 4 kişi hastanelik oldu
Samsun'da 4 kişi kömür sobasından zehirlendi, 3'ü çocuk 4 kişi hastanelik oldu
Kahramanmaraş’ta çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
'Gazze'ye gidiyorum' diyerek evden ayrılmıştı! Manisalı kayıp gençten haber var: Şam'da bulundu
'Gazze'ye gidiyorum' diyerek evden ayrılmıştı! Manisalı kayıp gençten haber var: Şam'da bulundu
Adıyaman'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e ziyareti sırasında bakın ne demiş! Abdulkadir Selvi yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e ziyareti sırasında bakın ne demiş! Abdulkadir Selvi yazdı