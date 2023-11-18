Bandırma’da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu, hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan uyarı sonucunda beklenen yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

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Bandırma’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren gök gürültülü yağış ve fırtına günlük hayatı sekteye uğrattı. Yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı rögarlar taştı. Sürücüler, araç trafiğin yoğun olduğu Haydar Çavuş Cami önünde taşan rögar nedeniyle zor anlar yaşadı. Sahil bandında ise fırtınanın etkisiyle bir ağaç kökünden söküldü.

Cumhuriyet Meydanı, sahil bandı, Sevgi Yolu ve çarşı gibi kentin en canlı noktaları, deyim yerindeyse hayalet bir kente dönüştü.