Sivasspor, Trabzonspor maçına yoğun antrenmanla hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.



Ülkelerinin milli takım kampında bulunan sporcular idmanda yer almazken Burak Kapacak ve Modou Barrow ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Kırmızı-beyazlılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın saat 14.30'da Kadir Has Tesisleri'nde Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.

Sivasspor ile Trabzonspor, 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.