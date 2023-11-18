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İsrail askerleri Şifa Hastanesi'ndeki hastaları silah zoruyla hastane dışına sürdü

İsrail askerleri Şifa Hastanesi'ndeki hastaları silah zoruyla hastane dışına sürdü

İsrail ordusu, saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesinde bulunan, yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamını ve hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürdü.

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Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, hastanede bulunan 650 hastadan ise sadece 100-120 civarında kişinin kaldığını ve bunların tahliyesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyona ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Hastanede kuvözde tutulan bebekleri çıkarılmaması için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'yle iletişim kurduklarını aktaran Berş, hastalara yardım için de sadece 5 doktor bırakabildiklerini ifade etti.

Berş, Al-Jazeera televizyon kanalının canlı yayınına telefonla bağlanarak, İsrail askerlerinin gece boyunca kendilerini yatırmadan, Şifa Hastanesinden çıkmaları için görüşmeler yaptığını anlattı.

Hastanedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin yürüyerek ayrılmalarının istendiğini dile getiren Berş, buradaki vatandaşların yürüyerek ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Sedye ve tekerlekli sandalyelerde sürüklendiler

Sedye ve tekerlekli sandalyelerde sürüklenen hastalarla birlikte bölgeden ayrıldıklarını dile getiren Berş, yol boyunca binaların tepelerine yerleşen İsrailli keskin nişancıların kendilerine ateş açabilecekleri korkusunu yaşadıklarını kaydetti.

Hastaneden Gazze'nin güneyine doğru yürüdüklerini aktaran Berş, yanlarındaki hasta ve yaralıların duydukları acıların etkisiyle bağırarak yardım istediği ancak destek olacak kimse bulamadıklarını vurguladı.

İsrail askerlerinin bastığı Şifa Hastanesindeki durumun çok kötü olduğuna dikkati çeken Berş, hastane içinde askerlerin sürekli dolaştığını ve binaların tepelerinde de keskin nişancıların konuşlandığını belirtti.

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