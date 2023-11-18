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Liberya'da seçimin ikinci turunu ana muhalefet adayı kazandı

Liberya'da seçimin ikinci turunu ana muhalefet adayı kazandı

Liberya'da 14 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, ana muhalefet partisi adayı eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai galip geldi.

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Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) Başkanı Davidetta Browne Lansanah, yaptığı açıklamada, ülkede 14 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 99,58'inin sayıldığını belirtti.

Lansanah, seçimde ana muhalefetteki Birlik Partisi (UP) adayı eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı 78 yaşındaki Boakai'nin oyların yüzde 50,89'unu, iktidar partisi Demokratik Değişim Koalisyonunun (CDC) adayı 57 yaşındaki George Manneh Weah'ın ise yüzde 49,11'ini aldığını açıkladı.

Weah, ulusa sesleniş konuşmasında, Liberya halkının sesini duyurduğunu ifade ederek, Boakai ile telefonda görüşerek kendisini tebrik ettiğini söyledi.

"Boakai'nin 6 yıllık görev süresinin sona ereceği 2029'da bizim zamanımız tekrar gelecek." diyen Weah, "Sizi benim örneğimi takip etmeye ve seçimlerin sonucunu kabul etmeye çağırıyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 20 adayın katılımıyla 10 Ekim'de yapılmıştı.

Ülkede 14 Kasım'da yapılan seçimin ikinci turunda, ilk turda oyların yüzde 43,8'ini alan mevcut Cumhurbaşkanı ve eski futbolcu Weah ve yüzde 43,4'ünü alan 78 yaşındaki Boakai yarışmıştı.

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