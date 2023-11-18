BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kuyumcudan 11 alyans çalan 3 şüpheli tutuklandı!

Kuyumcudan 11 alyans çalan 3 şüpheli tutuklandı!

Kırşehir'de müşteri gibi girdikleri kuyumcudan 11 alyans çalan biri kadın 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Abone ol

Tarihi Uzun Çarşı'da sarraf Hamdi Yüksel'in iş yerine gelen biri kadın 3 kişi, tezgaha çıkarılan alyanslardan 11'ini alarak kaçtı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüpheliler E.K, E.S. ve E.S, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonda yakalandı, çaldıkları 11 alyanstan 9'u ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

"Polisler büyük gayret sarf etti"

Hamdi Yüksel, gazetecilere, çalınan 11 alyansın piyasa değerinin yaklaşık 65 bin lira olduğunu söyledi.

Yüksel, "İş yerime bir kadın ve 2 erkek geldi. Biri alyans çalmaya çalışırken fark ettik, o karmaşada diğerleri de 10 alyansı alıp kaçtı. Koştuk ama yakalayamadık. Şikayetçi olduk. Polis aynı gün yakaladı. Polisler büyük bir gayret sarf etti, Allah razı olsun." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Liberya'da seçimin ikinci turunu ana muhalefet adayı kazandı
Liberya'da seçimin ikinci turunu ana muhalefet adayı kazandı
Güneydoğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı!
Güneydoğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı!
Elon Musk Yahudilerle ilgili yoruma "gerçekleri söyledin' dedi Beyaz Saray kınadı
Elon Musk Yahudilerle ilgili yoruma "gerçekleri söyledin' dedi Beyaz Saray kınadı
Sivasspor, Trabzonspor maçına yoğun antrenmanla hazırlanıyor
Sivasspor, Trabzonspor maçına yoğun antrenmanla hazırlanıyor
İsrail askerleri Şifa Hastanesi'ndeki hastaları silah zoruyla hastane dışına sürdü
İsrail askerleri Şifa Hastanesi'ndeki hastaları silah zoruyla hastane dışına sürdü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken paylaşım
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken paylaşım
Bandırma’da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu, hayatı olumsuz etkiledi
Bandırma’da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu, hayatı olumsuz etkiledi
Tekirdağ Malkara'da 79 litre sahte şarap ele geçirildi
Tekirdağ Malkara'da 79 litre sahte şarap ele geçirildi
Belediyenin usulsüz kum taşıdığı iddiası valiliği harekete geçirdi
Belediyenin usulsüz kum taşıdığı iddiası valiliği harekete geçirdi
Malatya’da 16 katlı ağır hasarlı bina patlayıcıyla yıkıldı
Malatya’da 16 katlı ağır hasarlı bina patlayıcıyla yıkıldı
Denizli'de arkadaşını önce başından vurdu sonra hastaneye yetiştirdi
Denizli'de arkadaşını önce başından vurdu sonra hastaneye yetiştirdi
Adana'da meteoroloji uyarı verdi, çiftçi zeytini hasat etmeye başladı
Adana'da meteoroloji uyarı verdi, çiftçi zeytini hasat etmeye başladı