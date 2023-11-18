Sinop Karadeniz'de 300 gramlık mezgit yakalandı

Sinop’ta bir balıkçı tezgahında satışa çıkarılan mezgit cinsi balık, boyutuyla görenleri şaşırttı. 300 gram ağırlığıyla diğerlerinden farklı olan mezgit, vatandaşların ilgilisini çekti.

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Sinop’ta uzun yıllardır balıkçılık yapan Ömür Karaahmetoğlu, satışa sunduğu balıklar arasında yer büyük mezgit balığını görenlerin gözlerine inanamadığını söyledi. Şu ana kadar Sinop’ta görülen en büyük mezgitler arasında yer alan, 300 gramlık mezgit görenleri hayrete düşürdü. Tezgahın ilgi odağı olan balık, meraklısı olan bir vatandaş tarafından 300 gramı 48 TL’ye satın alındı.