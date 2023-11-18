Karadeniz’de hamsi bolluğu devam ediyor!

Karadeniz'in soğumaya başlaması ile birlikte Rize açıklarında hamsi bolluğu sürerken, bu bolluk tezgahlara da yansıyor.

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1 Eylül 2023 tarihinde açılan av sezonuyla balıkçıların ağları balıklarla dolup taşmaya başlıyor. Tezgahlardaki çeşitlilikte ise başı hamsi çekiyor. Rize’nin Pazar ilçesinden denize açılan balıkçılar kasa kasa hamsi ile geriye dönüyor. Daha önce kilogramı 80 TL, 70 TL, 40 TL’den satılan hamsi şimdi ise 35 TL’den satılıyor.

Doğu Karadeniz’de hamsi bolluğu olduğunun altını çizen balıkçı esnafı Faik Yılmaz “Bu yıl palamut olmadığı için hamsi oluyor. Trabzon’dan Hopa’ya kadar hamsi bol. Her gün oluyor o nedenle fiyatı da uygun. Bugün 35 TL kilosu. Vatandaş yiyor. Hamsiler yüzü güldürdü. Burada tutulan taze hamsiler” ifadelerini kullandı.