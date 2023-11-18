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32. Ege Rallisi'nin ilk günü tamamlandı

32. Ege Rallisi'nin ilk günü tamamlandı

2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5. ayağı 32. Ege Rallisi'nin ilk günü tamamlandı.

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Dünkü sembolik startın ardından rallide bugün 2 etap gerçekleştirildi. İzmir'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle gün içinde yapılması planlanan diğer etaplar iptal edildi.

İlk gün genel klasmanda Castrol Ford adına yarışan Ali Türkkan-Burak Erdener birinci, GP Garage'dan Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikinci ve aynı takımdan Cem Kutlu Alakoç-Aras Dinçer üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyon yarın sona erecek.

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