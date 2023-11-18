BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  SPOR

Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Abone ol

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Zeqiri, Mocsi, Varesanovic, Alikulov ile Eray Korkmaz katılmadı.

Rize temsilcisi, yarın Dinamo Batum ile Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da yapacağı hazırlık maçı ile çalışmalarını sürdürecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kağıthane'de kuvvetli sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü
Kağıthane'de kuvvetli sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü
Yurtta sıcaklıklar 6-10 derece düşecek! Yağışlı hava etkili oluyor
Yurtta sıcaklıklar 6-10 derece düşecek! Yağışlı hava etkili oluyor
Milli halterci Naim Süleymanoğlu, kabri başında anıldı
Milli halterci Naim Süleymanoğlu, kabri başında anıldı
Azerbaycan ve Ermenistan barış antlaşması ilkeleri üzerinde anlaştı iddiası
Azerbaycan ve Ermenistan barış antlaşması ilkeleri üzerinde anlaştı iddiası
Japonya ve Güney Kore hidrojen alanında işbirliği yapacak
Japonya ve Güney Kore hidrojen alanında işbirliği yapacak
Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'den istifa eden isimlere davet
Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'den istifa eden isimlere davet
Adana'da sağlıksız koşullarda satılan 300 kilogram sakatat imha edildi
Adana'da sağlıksız koşullarda satılan 300 kilogram sakatat imha edildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ekrem Bey’e akıl danışıyorum ama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ekrem Bey’e akıl danışıyorum ama
İzmir'de 670 gram doğan Bora bebek mücadelesini kazandı
İzmir'de 670 gram doğan Bora bebek mücadelesini kazandı
Şanlıurfa’da 4 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa’da 4 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi
Denizli’de 51 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!
Denizli’de 51 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!
THY'den sefer iptali açıklaması!
THY'den sefer iptali açıklaması!