Kağıthane'de kuvvetli sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

KAĞITHANE'de bir binanın yanında bulunan istinat duvarı yoğun yağış sonucu çöktü. Olay yerine gelen ekipler çökmenin yaşandığı yeri güvenlik şeridiyle kapatırken, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Meteorolojinin uyarıların ardından İstanbul'da başlayan kuvvetli sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin pek çok farklı yerinde yağış nedeniyle çökme ve su baskınları yaşandı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Sultan Şah Sokak'ta da saat 12.00 sıralarında 4 katlı bir binanın yanında bulunan bahçenin istinat duvarı çöktü. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çökmenin yaşandığı alan güvenlik şeridiyle kapatıldı.

İlçe zabıta ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken ölen ya da yaralanan olmadığı, binanın zemin katında maddi hasar meydana geldiği görüldü.