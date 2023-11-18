CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ekrem Bey’e akıl danışıyorum ama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel merkez üzerindeki etkisi olduğu iddialarıyla ilgili "Ben partiyle ilgili meselelerde bütün sevdiğim, güvendiğim arkadaşlarıma akıl danıştığım gibi Ekrem Bey’e akıl danışıyorum ama aramızda bir vesayet ilişkisi olduğunu iddia etmek, birincisi bana, ikincisi Ekrem Bey'e, üçüncüsü partiye büyük haksızlık." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmalarının gölgesinde kurultaya gitti. 13 yıllık genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Özgür Özel'e yenildi.

Ekrem İmamoğlu ile değişimcilerin desteklediği Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı seçildi. İmamoğlu'nun desteğiyle seçildiği söylenen Özel, yine tartışılacak açıklamalar yaptı.

Akşener'e sıcak mesaj

T24'e konuşan Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le de henüz bir görüşme planlanmadığını belirterek, “O konuda henüz bir karar vermiş değiliz. Meral Hanım talep ederse olabilir. Meral Hanım’dan bir talep gelmezse biz de bir telefon açıp nasıl yapalım diye sorabiliriz” dedi.

"HEDEP ile görüşeceğim"

HEDEP'e ilişkin olarak Özel, "Karşılıklı görüşmemiz lazım. Eş Genel Başkanlarla görüştükten sonra ben Parti Meclisine bu konuda bilgi vereceğim. Gerçekten HEDEP ne istiyor?" Çünkü bazı açıklamalar var. Ben genel başkanlar düzeyinde HEDEP’in meseleye tam olarak nasıl baktığını duymak isterim." diye konuştu.

İmamoğlu'nun genel merkez üzerindeki etkisi tartışmaları

Özel, “Ekrem İmamoğlu’nun Genel Merkez üzerindeki etkisi tartışılıyor. Diğer yandan kurultay öncesinde delegelerin ikna edilmesi için birtakım vaatlerde bulunulduğu iddiaları da var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Ekrem Başkan'la aramızda daha önce de söylediğim gibi kardeşlik hukuku diye tanımladığımız bir ilişki var. Bu ilişkim CHP’de pek çok kişi ile de var. Mesela Burhanettin Bulut’la da var. O yüzden ben iletişimdeki yeteneklerini bildiğim için basın ilişkilerini Burhanettin Bulut’a verdim. Halkla ilişkilerde başarılı kurumsal ilişkiler tecrübesi olan, her şeyi sıfırdan başlatabilecek, herkese eşit davranacağını düşündüğüm bir arkadaşa verdim. Ekrem Bey’le de birbirimize güvenimizi zedeleyecek hiçbir şey yaşamadık. Ekrem Bey İstanbul’a mühürlü, ben Cumhuriyet Halk Partisi’ne mühürlüyüm. Türkiye ile ilgili bir iddia koyacaksak o zaman en doğru adayı belirleyecek, bugünden Ekrem İmamoğlu olarak belirlendi diye bir şey yok. Erdoğan’ı yenecek veya AK Parti’yi yenecek, sosyal demokrasiyi Türkiye’de iktidar yapacak kimse bizim adayımız olacak. Birlikte kazanacağız. Birileri bu ilişki bozmaya çalışacaklar. Ben buna izin vermeyeceğim. Ekrem Bey, İstanbul'la ilgili konularda bana bilgi veriyor. Ben ona önerilerde bulunuyorum. Ben partiyle ilgili meselelerde bütün sevdiğim, güvendiğim arkadaşlarıma akıl danıştığım gibi Ekrem Bey’e akıl danışıyorum ama aramızda bir vesayet ilişkisi olduğunu iddia etmek, birincisi bana, ikincisi Ekrem Bey'e, üçüncüsü partiye büyük haksızlık. Bazı olumsuz şeyler çift yönlü konuşuluyor. Böyle konularda kim ne biliyorsa savcıya gitsin. Ben bütün Türkiye’nin önünde kazandım kurultayı. Hiçbir belediye başkanına kurultay için söz vermedim. Bana da bir sürü iddia geldi. Parti şunu yapıyor, şu belediye başkanı şunu yapıyor, delegelere. Dedim ki Kemal Bey'in haberi yoktur dedim.”