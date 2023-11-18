İstanbul'da "sipariş kalemiyle" cinayet! Şişe fırlattı diye alnından yaraladı
BEYOĞLU'nda börekçide çalışan bir genç, işyerine ait araca şişe fırlatan 43 yaşındaki çıkan adamı, sipariş kalemiyle alnından yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Akıl almaz cinayet kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan 43 yaşındaki Engin Yalçın biten şişeyi, alkolün etkisiyle bir börekçiye ait araca fırlattı.
Bunu gören işyeri çalışanı Derviş K. (21) 3 arkadaşın yanına gelerek şişeyi kimin attığını sordu. Arkadaşının Yalçın’ı göstermesi üzerine Derviş K., elindeki sipariş kalemiyle Yalçın’ı alnından yaraladı.
Hem kaşı patlayan hem de alnından kan akan Yalçın, kan kaybetmeye başladı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.
Olayın ardından bir süre sonra yere yığılan adamı gören arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.