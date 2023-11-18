Milli halterci Naim Süleymanoğlu, kabri başında anıldı

Türkiye Halter Federasyonu (THF), dünya sporunun efsane ismi milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun 6. ölüm yıl dönümünde kabri başında anma töreni düzenledi.

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Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen törene, THF Başkanı Talat Ünlü ve federasyon temsilcileri, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, genç sporcular ve sevenleri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Talat Ünlü, Türk halterinin Naim Süleymanoğlu ile zirveye çıktığını belirterek, "Sayısız olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan bir sporcumuzdu. Türkiye'de halter, Naim'le zirveye çıkmıştır. Efsane ve dünyanın en iyi haltercisi, bu branşta gelmiş geçmiş en iyi sporcu. Şahsiyetiyle, yaşantısıyla, başarılarıyla gençlere ekol olmuş bir sporcu. Elbette Naim'i burada anlatmaya kelimeler, cümleler ve zaman yetmez. 50 yıllık hayatında çok güzel spor yaşantısı oldu ama aramızdan erken ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Hasan Öztürk ise "Tüm dünya onu insan üstü rekorlarıyla tanıdı ama Bulgaristan Türkleri için o onların kurtuluş ve özgürlük mücadelesinin meşalesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla tören sona erdi.