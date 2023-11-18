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Eskişehir’de şiddetli yağış ve fırtına başladı, vatandaşlar zorlandı

Eskişehir’de şiddetli yağış ve fırtına başladı, vatandaşlar zorlandı

Eskişehir’de öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için çeşitli yöntemlere başvurdu.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Eskişehir’de öğleden sonra kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak yağış etkili oluyor. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kent merkezinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ve çevresindeki bazı sokaklarda vatandaşların sağanaktan korunmak için şemsiye açıp, yağmurluk giydiği görüldü. Trafikteki bazı araçların da sürüş mesafesinin kısaldığı göze çarptı. Bazı sokaklarda ise su birikintilerin oluşması dikkat çekti.

Meteoroloji tarafından vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

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