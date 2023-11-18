Manchester United'ın kalecisi Onana, milli maçta sakatlandı! Alttay Bayındır'a forma kale göründü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda Mauritius ile oynadıkları maçta sakatlandı.

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Kamerun'un 3-0 kazandığı maçın 81. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 27 yaşındaki kalecinin sağlık durumu, yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

Onana'nın ciddi bir sakatlık yaşaması halinde, Manchester United'da yerine milli kaleci Altay Bayındır'ın geçmesi bekleniyor.

Premier Lig'de 26 Kasım'da Everton'a konuk olacak Manchester United, 29 Kasım'da ise UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde bu kez Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.