Bursa'da taziye yakınlarını taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

BURSA'da taziye yakınlarını taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

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Kaza, Keles ilçesine bağlı Güneybudaklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Baraklı'ya taziye için giden vatandaşları taşıyan otobüs, ters şeritten gelen otomobil ile çarpıştı. Yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen kazada otobüs yan devrilirken, otomobil ikiye bölündü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Ekibi sevk edilirken, feci kazada otomobilde bulunan Abdullah Öz, (58) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.