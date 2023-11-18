Uzmanlar kış lastiği uyarısı yapıldı, oto lastikçilerde aşırı yığılma yaşandı

Gümüşhane’de Meteoroloji’nin kar ve fırtına uyarısının ardından oto lastikçilerde kış lastiği taktırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Gümüşhane’nin de aralarında olduğu iller için yoğun yağış, yüksek kesimlerde kar ve fırtına uyarısının ardından oto lastikçilerde aşırı yığılma yaşandı.

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Haberi alan vatandaşlar 1 Aralık’ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasını beklemeden araçlarının lastiklerini değiştirmek için oto lastikçilere akın etti.



Kent merkezindeki oto lastikçilerin hemen hepsinde aşırı yoğunluk yaşanırken düne göre işler yüzde 100’den fazla arttı.

Aracının lastiğini değiştirmek için saatlerde sıra beklemek zorunda kalan Musa Can, “Bu yıl kış lastiklerini erken takıyoruz. Sosyal medyada ve meteorolojinin uyarılarını görünce bu uyarıyı dikkate alıp aracımın yazlık lastiklerini kışlıklarla değiştirdim. 1 Aralık’ta değişmesi gerekiyordu ama bu yıl erkene çektik. Kış şartları Gümüşhane’de zor oluyor. Bunun için lastiklerimi erkenden değiştirdim. Çok kalabalık var. Uyarıyı duyan gelmiş. Aracı olan herkesi kış lastiklerini değiştirmeye davet ediyorum” dedi.

Oto lastikçi Serdar Çoban ise 1 Aralık’ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının meteorolojinin uyarısının ardından biraz öne aldıklarını belirterek, “Bugün gece yarısına kadar mesai yapıp vatandaşlarımızı mağdur etmemek istiyoruz. Güvenli seyahat için herkes kış lastiğini taktırmalı. Dünle bugün arasında kar yağışı beklentisi ve meteorolojinin uyarıları nedeniyle işlerimizde yüzde 100 artış oldu. Yoğun bir şekilde çalışıp kimseyi mağdur etmeyeceğiz” diye konuştu.