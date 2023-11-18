Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya Gazze tepkisi göstererek sordu: Var mısınız buna?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dünkü Almanya ziyaretine değinerek, "Yatıyorlar kalkıyorlar, söyledikleri şey Hamas'ta Hamas. 7 Ekim'deki çıkış bu hali tetikledi diyorlar. Kendilerine şunu söyledim, 13 bin insan İsrail tarafından öldürüldü. Bunu niye konuşmuyorsunuz?" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu. Erdoğan, tüm batı dünyası ile haçlı emperyalist yapının birlikte olduğunu söyledi. Erdoğan, dünkü Almanya ziyaretinde de bu birlikteliğini gördüğünü ifade etti.

Erdoğan, "Yatıyorlar kalkıyorlar, söyledikleri şey Hamas'ta Hamas. 7 Ekim'deki çıkış bu hali tetikledi diyorlar. Kendilerine şunu söyledim, "13 bin insan İsrail tarafından öldürüldü. Bunu niye konuşmuyorsunuz?" dedi.

Erdoğan konuşmasında ayrıca, "İsrail'in elindeki 10 bine yakın rehine ne olacak?" Almanya olarak siz onları verme adımını atın biz de Hamas'ın elindekileri alma gayretine girelim. Var mısınız buna?" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milli Türk Talebe Birliğimizin 62. Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Kuruluşundan bugüne Milli Türk Talebe Birliğimizin çatısı altında görev alan, hizmet veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün de aynı kutlu mücadeleyi sürdüren kardeşlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzda hizmet bayrağını devralacak olan kardeşlerime rabbimden başarılar diliyorum.

Gençlik yıllarımızda bu çatı altında birçok faaliyete katıldık. Özellikle de üstadımızın jübilesiyle alakalı burada bir seçim yapıldı. İki arkadaş finale kaldık. Üstadımızın bazı ifadeleri çok ağırdı. Diğer arkadaşıma onu yaptırmadı görevi fakire verdi. Jübilesini spor sergi salonunda yapıyoruz. Bugünkü Harbiye'de bulunan salonda. Tribünler çöktü, muhteşem bir katılım. Böyle bir süreç söz konusu

Ayasofya'yı konuşuyoruz hep. Üstadımız orada Ayasofya açılacak hem de nasıl açılacak diyerek o günden işaret fişeğini yaktı. Ayasofya'yı açmak bizlere nasip oldu.

Tüm gençlerimizden istirhamım aman ha şu kucaklayıcılığı tavrınızı kaybetmeyin. Hep birlikte Türkiye olacağız.

Almanya'ya Gazze tepkisi: Yatıyorlar kalkıyorlar, söyledikleri şey Hamas

Filistin'de olanları görüyoruz. Müslümanlar buna layık değil. Bakın tüm haçlı cephesi bir arada. Dün akşamki ziyaretimde de bunu gördüm. Yatıyorlar kalkıyorlar, söyledikleri şey Hamas'ta Hamas. 7 Ekim'deki çıkış bu hali tetikledi diyorlar. Kendilerine şunu söyledim, "13 bin insan İsrail tarafından öldürüldü. Bunu niye konuşmuyorsunuz."

Almanya'ya sordu: Var mısınız buna?

İsrail'in elindeki 10 bine yakın rehine ne olacak? Almanya olarak siz onları verme adımını atın biz de Hamas'ın elindekileri alma gayretine girelim. Var mısınız buna?

Ne olursa olsun dik duracağız. Bundan taviz veremeyiz. Bireysel kariyeri peşinde koşmaktan başka ideali olmayan kitle bizim istikbalimizi emanet edeceğimiz gençlik olamaz.

Bize düşen görev, gençlerimize adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz büyük Türkiye'nin inşası için gereken altyapıyı kurmak ve imkanları sağlamaktır. Vatan topraklarındaki bin yıllık varlığımızın daha binlerce yıl devam edebilmesini ancak bu şekilde temin edebiliriz.

"Türkiye'nin hedeflerinin önüne geçmek istiyorlar ama müsaade etmeyeceğiz"

Ülkemiz adeta bir ateş çemberiyle çevrilidir. Haçlı-Hilal anlayışı bitmiş değil. O aynen devam ediyor. Bu ateş çemberini yakanların tek bir gayesi vardır. Türkiye'nin hedeflerinin önüne geçmektir ama müsaade etmeyeceğiz. Bu topraklar derken geniş manada gönül coğrafyamızdır.

Her kim Suriye'den, Irak'tan, Karabağ'dan Libya'dan Kudüs'ten bize ne diyorsa büyük Türkiye yürüyüşüne çelme takıyordur.

"2 bini aşkın avukatla İsrail'in soykırımını bizler gerekli olan yerlere şikayetini yapacağız"

Şu anda 2 bini aşkın avukatla İsrail'in soykırımını bizler gerekli olan yerlere şikayetini yapacağız. Takipçisi olacağız. Bu işi yarı yolda bırakamayız. Ve bu bedel ödenecek.

"Parlamentonun altında Netanyahu gibi konuşanlar olamaz"

Parlamentoda bakıyorsunuz, bir siyasi partinin genel başkanı aynen Netanyahu gibi konuşuyor. Şimdi bunlara cevabı verecek olan biziz. Neyle vereceğiz, duruşumuzla vereceğiz, Haddini bildireceğiz. Zira bu parlamentonun altında Netanyahu gibi konuşanlar olamaz, olmamalı. Söylüyorum dün de söyledim İsrail bir terör devletidir.

Bu terör devletinin başında olan kişi de İsrail halkını şu anda adeta isyan ettiriyor. Onun için eceli yakındır. Bu suçun mutlaka uluslararası düzeyde takip edilmesi ve zalimlerin hak ettikleri cezaları almaları şarttır.

Ayrıntılar gelecek...