BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Meteoroloji’den 5 il için ‘kuvvetli sağanak’ uyarısı

Meteoroloji’den 5 il için ‘kuvvetli sağanak’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, 5 il için “kuvvetli sağanak” uyarısında bulundu.

Abone ol

Yapılan son değerlendirmelere göre; Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır’da beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların olması tahmin edilmekte olduğu belirtildi.

Pazar ve pazartesi günü etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakırköy’de saniyeler içerisinde kuyumcudan 7 milyon liralık mücevherat çalındı
Bakırköy’de saniyeler içerisinde kuyumcudan 7 milyon liralık mücevherat çalındı
Eskişehir’de şiddetli yağış ve fırtına başladı, vatandaşlar zorlandı
Eskişehir’de şiddetli yağış ve fırtına başladı, vatandaşlar zorlandı
Sivas’ta fren yerine gaza bastı, direğe çarparak durabildi
Sivas’ta fren yerine gaza bastı, direğe çarparak durabildi
2,5 dakikada 750 gram balı yemek için yarıştılar!
2,5 dakikada 750 gram balı yemek için yarıştılar!
Uzmanlar kış lastiği uyarısı yapıldı, oto lastikçilerde aşırı yığılma yaşandı
Uzmanlar kış lastiği uyarısı yapıldı, oto lastikçilerde aşırı yığılma yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya Gazze tepkisi göstererek sordu: Var mısınız buna?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya Gazze tepkisi göstererek sordu: Var mısınız buna?
Manchester United'ın kalecisi Onana, milli maçta sakatlandı! Alttay Bayındır'a forma kale göründü
Manchester United'ın kalecisi Onana, milli maçta sakatlandı! Alttay Bayındır'a forma kale göründü
Taziyeye giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 5 yaralı!
Taziyeye giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 5 yaralı!
Bursa'da taziye yakınlarını taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Bursa'da taziye yakınlarını taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Diyarbakır’da 296 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır’da 296 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Direğe çarpan otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti!
Direğe çarpan otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti!
UKOME’den skuter kararı: İstanbul'da 5 ilçede hız sınırı değişti
UKOME’den skuter kararı: İstanbul'da 5 ilçede hız sınırı değişti