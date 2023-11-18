Balıkesir’de yağmur suları evin bodrum katına doldu, imdatlarına itfaiye yetişti

Balıkesir'de aniden bastıran sağanak yağmur sonrasında yağmur suları bir evin bodrum katına doldu. Evde yaşayanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde aniden bastıran yağış ile birlikte Savaştepe Caddesi'nde bulunan bir evin bodrum katını su bastı. Saniyeler içinde suların doldurduğu evde yaşayanlar itfaiye ekiplerinin yardımı ile evden çıktı. O anlar kameraya yansırken, evde bulunan su tahliye edildi.

Evden çıkan vatandaşların sağlıklarının iyi olduğu öğrenildi.