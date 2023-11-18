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Balıkesir’de yağmur suları evin bodrum katına doldu, imdatlarına itfaiye yetişti

Balıkesir’de yağmur suları evin bodrum katına doldu, imdatlarına itfaiye yetişti

Balıkesir'de aniden bastıran sağanak yağmur sonrasında yağmur suları bir evin bodrum katına doldu. Evde yaşayanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde aniden bastıran yağış ile birlikte Savaştepe Caddesi'nde bulunan bir evin bodrum katını su bastı. Saniyeler içinde suların doldurduğu evde yaşayanlar itfaiye ekiplerinin yardımı ile evden çıktı. O anlar kameraya yansırken, evde bulunan su tahliye edildi.
Evden çıkan vatandaşların sağlıklarının iyi olduğu öğrenildi.

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