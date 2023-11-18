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Bursa’da taziyeye giderken kaza yaptı, hayatını kaybetti

Bursa’da taziyeye giderken kaza yaptı, hayatını kaybetti

Bursa’da taziye yakınlarını taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, Keles ilçesi, Güneybudaklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Baraklıya taziye için vatandaşları taşıyan otobüs sürücüsü Necdet Ö., ters şeritten gelen Kadir S. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen kazada yolcuları taşıyan otobüs yan devrilirken, otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Ekibi sevk edilirken, feci kazada otobüste bulunan Abdullah Öz (58) hayatını kaybetti, İbrahim Ç ,(59) Kadir S (28) ile Yusuf A. (27) yaralandı.
Kazanın yağışlı hava sebebiyle yaşandığı belirtilirken, jandarmanın soruşturması sürüyor.

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