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İngiliz futbolu şokta: İki dev kulüp küme düşebilir

İngiliz futbolu şokta: İki dev kulüp küme düşebilir

İngiltere'de Everton'ın aldığı puan silme cezasının ardından Manchester City ve Chelsea'nin küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

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İngiltere'de Everton'a finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası verilmişti.

İngiliz basınında bugün yer alan haberlerde Manchester City ve Chelsea'nin de küme düşürülme tehlikesi altında olduğu öne sürüldü.

Manchester City'nin 115 ayrı mali davayla suçlandığı hatırlatılırken... Chelsea'nin de Roman Abramovich dönemindeki kayıt dışı ödemelerle ilgili başının dertte olduğu aktarıldı.

Haberde Everton'ın son 5 yılda yaklaşık 24 milyon pound fazla harcama yaptığı için 10 puan silme cezası aldığı, Manchester City ile Chelsea'nin suçlandığı konuların çok daha ağır olduğu ve 2 kulübün küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.

Öte yandan Manchester City'nin eski mali danışmanı Stefan Borson, suçlamaların kanıtlanması halinde küme düşme cezasının gündeme gelebileceğini kaydetti.

Stefan Borson'un açıklamaları şöyle:

"Everton'a verilen 10 puan silme cezası FFP ihlali için çok ağır. Manchester City ve Chelsea'ye yapılan suçlamalar kabul edilirse küme düşme yaptırımı potansiyeli yüksek."

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