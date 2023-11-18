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Tekirdağ'da 23 arıtma tesisine 83 milyon 463 bin lira destek verildi

Tekirdağ'da 23 arıtma tesisine 83 milyon 463 bin lira destek verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Tekirdağ'daki 23 atık su arıtma tesisine 83 milyon 463 bin lira destek verildi.

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Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, alıcı ortama deşarj eden veya geri kazanan atık su altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlere tesislerinde kullandıkları elektrik enerji giderinin yüzde 50'si Bakanlıkça karşılandı.

Kentteki Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait 5, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne ait 13 ve 5'i de münferit olmak üzere 23 tesise 83 milyon 463 bin lira destek verildi ve ödemeler yapıldı.

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