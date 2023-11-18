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Alman basını: Galatasaray, Leipzig'i tehdit ediyor

Alman basını: Galatasaray, Leipzig'i tehdit ediyor

Galatasaray, 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinin devreye girmesine 3 maç kalan Angelino için Leipzig ile pazarlıklara başladı.

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Galatasaray, geçtiğimiz yaz Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Angelino'dan şu ana kadar beklediği verimi alamadı.

Sarı kırmızılı takımda 20 maçta forma giymesi halinde 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi devreye girecek olan İspanyol sol bek için pazarlıklar şimdiden başladı.

Almanya'nın Bild Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray şu ana kadar 17 maçta görev yapan Angelino'nun bonservisinde indirim yapılması için Alman kulübüyle görüştü.

Ancak Leipzig'in bu konuda pazarlığa açık olmadığı ve sözleşmede yazan 6 milyon Euro'luk bedelde indirime yanaşmadığı belirtildi.

"Türk kulübü, Leipzig'i tehdit ediyor" başlığıyla verilen haberde, Galatasaray'ın ise son iki lig maçında görev almayan Angelino'yu kalan maçlarda da yedek oturtabileceği ve bu durumu görüşmelerde bir koz olarak kullanabileceği iddia edildi.

Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder ile sarı kırmızılı yetkililer arasında temasların sürdüğü ifade edilirken, Alman takımındaki sözleşmesi 2025'te bitecek olan Angelino için yeni bir kiralama seçeneğinin olmadığı kaydedildi.

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