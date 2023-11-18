Hakan Fidan'dan net mesaj: Diplomatik yollar dışında başka yollar da var

El Cezire'ye mülakat veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'deki son durumu değerlendirdi. Bakan Fidan "Şimdi kuşatmayı kırmak için diplomatik yollara başvuruyoruz, bu yollar işe yaramazsa başka yollar da var" dedi.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

43 gün önce başlayan gerilim hat safhaya tırmanırken, saldırılar vahşi boyutlara ulaşıyor.

Bombardımana tutulan Gazze'de hayat durma noktasına doğru ilerlerken, Filistinliler çaresizlik içerisinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Türkiye mazlumların yanında

Türkiye, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması için 7 Ekim'den bu yana yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bu diplomasi yürütenlerin başında da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yer alıyor.

El Cezire'ye konuştu

Bakan Fidan bugün Katar merkezli El Cezire'ye mülakat verdi.

Bakan Fidan mülakatta Gazze'deki insanlık dramını ve Türkiye'nin katliamın durması attığı adımları anlattı.

"Diplomatik yollar dışında başka yollar da var"

"Şimdi kuşatmayı kırmak için diplomatik yollara başvuruyoruz" diyen Fidan, "Bu yollar işe yaramazsa başka yollar da var" vurgusu yaptı.

"Washington'la aynı fikirde değiliz"

Bakan Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Blinken'le açıkça konuştum, kalıcı ateşkes istedik ve yerinden etme politikasını reddettik.

İsrail'e mutlak destek ve kalıcı ateşkesi reddetme konusunda Washington'la aynı fikirde değiliz.

Katliam ve bombalamalar sürerken Amerika'nın İsrail'e desteği devam ederse, bu küresel bir kriz yaratacaktır.

"İsrail'in amacı Gazze'de can kalmaması"

Ateşkes öncesinde Gazze'de savaş sonrası durum hakkında konuşmayı reddediyoruz.

İsrailliler hastaneleri ve okulları bombalayıp yerlerinden ediyor, amaçları Gazze'de can kalmaması.

Şimdi kuşatmayı kırmak için diplomatik yollara başvuruyoruz, bu yollar işe yaramazsa başka yollar da var.