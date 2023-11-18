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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"

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