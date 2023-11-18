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BM: Gazze'de çocuklar ve siviller sığındıkları okulda öldürülüyor

BM: Gazze'de çocuklar ve siviller sığındıkları okulda öldürülüyor

Birleşmiş Milletler, Gazze'de çocuklar ve sivillerin sığındıkları okulda yine öldürüldükleri korkunç görüntülerin görüldüğünü belirterek, "Katliam ve zulüm sonlanmalı" açıklamasında bulundu.

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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail ordusunun, Gazze'de, yerinden edilen kişilerin sığındığı BM bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanının ardından soysal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Russell, çocuklar için artık bu kabusun son bulması gerektiğinin altını çizdi.

"Gazze'de çocuklar ve sivillerin sığındıkları okulda yine öldürüldüğü korkunç görüntüler görüyoruz." ifadesini kullanan Russell, katliam ve zulmün sonlanması gerektiğini vurguladı.

Russell, okulların her zaman korunması gerektiğine işaret etti.

"Artık insanlığın galip gelmesi lazım"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise sığınakların güvenlik, okulların ise eğitim yerleri olduğuna dikkati çekti.

Griffiths, "Gazze'de El-Fahura Okulu'nda barınan çok sayıda çocuk, kadın ve erkeğin öldürüldüğüne ilişkin haberler çok üzücü. Sivillerin artık buna daha fazla katlanması mümkün değil. Artık insanlığın galip gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

UNRQA okulu bombalandı

İsrail ordusunun, Gazze'de, yerinden edilen kişilerin sığındığı BM bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu'nu bombaladığını belirtmişti.

İsrail saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilirken, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarılmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fahura Okulu'nun bombalanmasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların sonuncusu olduğu kaydedilmişti.

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