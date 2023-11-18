İsrail Gazze'de 12 bin 300 kişiyi katletti

İsrail'in saldırılarında en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300’ü kadın olmak üzere ölenlerin sayısı son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300'e yükseldi.

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İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ara vermiyor. Gazze'deki hükümet, İsrail'in katlettiği sivillere ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarında en az 5 bini çocuk, 3 bin 300’ü kadın olmak üzere ölenlerin sayısı son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300 oldu.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında ya da cesetleri sokaklarda olup henüz ulaşılamayan 4 binden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 6 bin kayıp bulunuyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze'deki çatışmalarda, 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.