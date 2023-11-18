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İsrail’den BM'nin 2 okuluna saldırı: Can kaybı 200’e yükseldi

İsrail’den BM'nin 2 okuluna saldırı: Can kaybı 200’e yükseldi

İsrail’in Gazze'nin kuzeyinde BM'ye ait Fakhoora ve Tal al-Zaatar okullarına düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 200 oldu.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar 43 gündür devam ediyor.

Ayrım gözetmeksizin saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, sivil yerleşim yerleri, okullar, ibadethaneler olmak üzere sivillerin sığındığı birçok yere hava saldırıları düzenliyor.

BM okullarına İsrail saldırılarında ölü sayısı 200'e yükseldi

Bugün BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) ait Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki Fakhoora Okulu ile Cibaliye Mülteci Kampı’nın kuzeyindeki Tal al-Zaatar Okulu’na İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda can kaybı 200’e yükseldi.


Binlerce Filistinlinin sığındığı okulların enkazında çok sayıda kişinin olduğu belirtilirken, can kaybının artması bekleniyor. Bölge sakinleri kürek ve çıplak elleriyle 2 enkazda da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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