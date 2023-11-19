İnanılmaz iddia! "Türkiye'ye gelmemek için sakatlık numarası yapıyor"

Galatasaray Kongre Üyesi Kerim Bahadır Şeker, Manchester United'ın kalecisi Andre Onana için ilginç bir iddia ortaya attı.

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Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi Kerim Bahadır Şeker, Manchester United'ın file bekçisi Andre Onana'nın Galatasaray'la İstanbul'daki oynanacak maça gelmemek için sakatlık numarası yaptığını iddia etti.

Kerim Bahadır Şeker'in paylaşımı şu şekilde:

"Manchester United Kalecisi, Andre Onana sakatlanma rolü yapıyor. Türkiye'de tutuklanacağını bildiği için, İstanbul'daki Galatasaray maçına gelmemek adına rol yapıyor!

Şahsımı, futbolcu Dany Nounkeu ve Cedric Leandre Tchoumbe Fankam ve birkaç arkadaşıyla birlikte dolandıran Andre Onana isimli futbolcu hakkında pazartesi günü İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacağım. Tüm kamuoyuna duyurulur!

Dipnot: Fake vs. değil bizzat kendilerinin olduğuna dair ses kayıtları, ekran görüntüleri ve mesajlaşmalar mevcut."

MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI

Andre Onana, Kamerun'un Mauritius ile oynadığı maçın 82. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Kamerunlu kalecinin durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Onana'nın sakatlığının ciddi olması durumunda Galatasaray maçında kaleyi Altay Bayındır'ın koruması bekleniyor.