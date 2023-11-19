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İsrail ölüm kusuyor! Mülteci kampları, okullar, hastaneler vurulmaya devam ediliyor...

İsrail ölüm kusuyor! Mülteci kampları, okullar, hastaneler vurulmaya devam ediliyor...

İSRAİL, Gazze'de soykırıma devam ediyor. İsrail uçaklarının Gazze'nin Han Yunus ve Nusayrat kamplarına düzenlediği bombardımanda 15 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Al-Fakhoora Okulu vuruldu. İsrail, 2 askerinin daha öldüğünü duyurdu. İşte Gazze'de son yaşananlar...

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İsrail, Gazze'de giriştiği soykırım ve yıkıma ara vermeden devam ediyor. Mülteci kampları, hastaneler ve okullar vurulmaya devam ediliyor. İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin daha öldüğünü, 31 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 59'a yükseldiğini bildirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus ve Nusayrat kamplarına yoğun saldırılar düzenledi. İsrail savaş uçaklarının Nusayrat kampında Zühd ailesine ait evi bombalaması sonucu 13 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Han Yunus bölgesinde bulunan, Avrupa Hastanesi yakınındaki Ebu Aker ailesine ait evin bombalanması sonucunda da bir kadın ve çocuğu öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Al-Fakhoora Okulu bombalandı. Onlarca çocuk hayatını kaybetti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınarken, İsrail’in bu saldırısı, Gazze’de doğrudan sivil halkı ve özellikle çocukları kasıtlı ve insafsız biçimde hedef aldığının bir başka kanıtıdır" denildi. 

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