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AK Parti'nin acı günü! 35 yaşındaki başkan yardımcısı Hatice Yıldırım hayatını kaybetti

AK Parti'nin acı günü! 35 yaşındaki başkan yardımcısı Hatice Yıldırım hayatını kaybetti

AK Parti Diyarbakır Başkanlığı'nda önceki dönem İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Hatice Yıldırım, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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AK Parti Diyarbakır Başkanlığı'nda önceki dönem İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Hatice Yıldırım, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya sosyal medya hesabından konuyla yaptığı paylaşımda ''Önceki dönem Ak Parti Diyarbakır İl Kadın kolları başkan yardımcılığı görevinde bulunan Hatice yıldırım hanımın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allahtan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah'' ifadelerini kullandı.

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