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Polis operasyonunda 247 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Polis operasyonunda 247 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki şüphelinin durdurulan aracında yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı uygulamada Akçay Sarıkız Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan H.K. ve M.Y.'nin üzerinde yapılan arama yapıldı. Yapılan çalışmada, 247 adet sentetik ecza maddesi (uyuşturucu hap), 1 adet Magnum marka ruhsatsız tüfek, tüfeğe ait 4 adet dolu kartuş, 50 adet 9-19 çapında tabanca fişeği, 6.18 gram esrar, 5.23 gram metamfetamin, 2.92 gram kokain maddeleri ele geçirildi.
Şahısların yapılan GBT kontrolü esnasında M.Y.'nin Balıkesir 1. Sulh Ceza Hakimliğince Askeri Ceza Kanununa muhalefet suçundan arandığı anlaşıldı. M.Y. ve H.K. ile ilgili gerekli tahkikata başlanıldı.

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