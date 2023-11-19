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Cezaevinde ilk günden rezalet! Candan kardeşler koruma memuru ile tartıştılar

Cezaevinde ilk günden rezalet! Candan kardeşler koruma memuru ile tartıştılar

Yarışma programında ünlenerek sosyal medyada skandal pozlara imza atarak tanınan Bahar Candan geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Bahar ve Nihal Candan kardeşler gönderildikleri cezaevinde ilk günden olay yarattı. Bahar Candan cezaevi infaz koruma memuruyla tartıştı. İşte yaşananlar...

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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler tutuklandı. Yarışma programı ile tanındıktan sonra ilginç açıklamalar yapan, çıplak pozlar paylaşan ve parayla arkadaş arayan Bahar Candan gönderildiği cezaevinde sorun çıkardı.

Cezaevine sevki esnasında "Asıl suçlular dışarda beni çekiyorsunuz. Ünlü olduğum için cezaevine giriyorum" diyerek dikkat çeken Bahar Candan cezaevine gidince de infaz memuruyla gerildi.

İnfaz koruma memuru ile tartıştı

Süreci takip eden gazeteci Emrullah Erdinç yaptığı yayında şu iddiada bulundu: "Nihal'in cezaevinde çok sık ağladığını sürekli ağladığını hiç konuşmadığını ama Bahar Candan'ın biraz daha agresif olduğunu oradaki dediğim gibi işte infaz koruma memurlarıyla sürekli bir tartışma halinde olduğunu öğrendim."

Gazeteci devamında ise "Bahar sürekli ortamı şikayet ediyormuş, o yüzden memurlar bir iki yerde hafiften seslerini yükselttiler. Burası Etiler'deki lüks restoran değil uyarısında bulundu.

Bahar Candan ilk sabah sayıma kalkmak istememiş o yüzden infaz koruma memurları orada da sayıma kaldırıp uyarmış. Bahar ve Nihal Candan yemekleri beğenmemiş en büyük şikayetleri buymuş" dedi.

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