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İzmir'de binlerce sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi!

İzmir'de binlerce sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi!

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen iki eve gerçekleştirilen baskında, 4 bin 854 sentetik hap, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkoalan ekipleri, ilçeye bağlı Emirsultan Mahallesi'nde E.K. adlı bir erkek ile N.K. ve G.D. adlı kadınların evlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip başlatan polis ekipleri E.K.'nin evine girip kısa zaman sonra çıkan bir kişinin üzerinden 2 sentetik hap ele geçirdi. N.K. adlı kadının evinden çıkan bir kişinin ise üzerinden 12 adet sentetik hap ele geçiren polis, savcılıktan alınan talimatla adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Kadınların evinde yapılan aramada, 4 bin 854 adet sentetik hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 10 lira nakit para, E.K.'nin evinden ise bir miktar esrar ve kenevir bitkisi ile 46 bin 755 lira nakit para ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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