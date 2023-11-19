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Tepki çeken açıklama: Savaştan sonra Gazze'nin kontrolü İsrail'de olacak

Tepki çeken açıklama: Savaştan sonra Gazze'nin kontrolü İsrail'de olacak

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırıların sona ermesinin ardından Gazze’de güvenlik kontrolünün İsrail’in elinde olacağını ve Filistin Yönetiminin kontrolünün “çözüm olmadığını” savundu.

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İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan Cohen, Hamas'ın ardından gelecekte Gazze'yi Filistin Yönetiminin yönetmesine ilişkin tartışmalara ilişkin, "Filistin Yönetimi'nin sivil bir çözüm olduğunu düşünenler yanılıyor." dedi.

Filistin Yönetiminin, Gazze'nin yönetimi için çözüm olmadığını iddia eden Cohen, "Ürdün Nehri’nden Akdeniz'e kadar her zaman güvenlik kontrolü İsrail'in elinde olacak." ifadelerini kullandı.

Cohen, savaştan sonra “Gazze’ye silah girişini önlemek için İsrail'in Gazze Şeridi'nin güvenliğini kontrol etmek zorunda kalacağını” ileri sürdü.

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