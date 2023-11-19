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CHP'de 'yerel seçim' gündemi: İttifak için 'aday pazarlığı' yok

CHP'de 'yerel seçim' gündemi: İttifak için 'aday pazarlığı' yok

CHP'de gözler, yerel seçim takvimi ve adayların seçilme yönteminin belirleneceği yarınki MYK toplantısındayken, CHP’nin "aday üzerinde pazarlık yapmadan" ittifak fikrine açık olduğu konuşuluyor.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün katıldığı bir televizyon programında bu haftadan itibaren yerel seçim hazırlıklarının hızlanacağını söyledi. Özel ayrıca, ittifak için uygun bir zamanda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşebileceğini de ifade etti.

Parti yönetiminin, vatandaşların memnun olduğu belediye başkanlarıyla devam etmek istediği konuşuluyor. CHP’nin de “aday üzerinde pazarlık” yapmadan ittifaka açık olduğu dile getiriliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; CHP MYK, yarınki haftalık toplantısında yerel seçim konusunu görüşecek. Toplantıda yerel seçim süreçleri için bir plan çıkarılması gündemde.

Bu çerçevede aday başvuruları ne zaman alınacak, nereye yapılacak, adaylık için istifalar hangi tarihte olacak gibi başlıklar takvimlendirilecek. Toplantı sonrası yapılacak görevlendirmelerle de partinin örgütlerinin, milletvekillerinin ve parti meclisi üyelerinin sahaya giderek CHP lideri Özel’in aday belirleme süreçleri için istediği raporları hazırlaması bekleniyor.

"Örgütlerimizle birlikte karar vereceğiz"

Çalışmalara göre; partinin örgütleri ile genel merkezin milletvekilleriyle göndereceği heyetler iki ayrı rapor oluşturacak. Hazırlanacak raporlarda hangi il veya ilçede önseçim yapılması faydalı olur, hangi ilçede adaya genel merkez karar verebilir gibi değerlendirmeler yer alacak. Partinin kurmayları bu konularda örgütün görüşüne değer verileceğini vurgulayarak “Biz mümkün olduğunca çoğu yerde örgütün önüne sandık koymayı istiyoruz. Ancak bazı yerlerde kendileri söylüyorlar. Mesela ‘Burada bir aday var, burada ön seçim yapmanıza gerek yok’ diyorlar. Biz de bunu dikkate alıyoruz. En uygun yöntem neyse örgütlerimizle birlikte karar vereceğiz. Önseçim kararı verilmişse de sonucuna uyacağız” diyor.

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