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Kış aylarının gelmesiyle birlikte cevizli sucuk satışları arttı

Kış aylarının gelmesiyle birlikte cevizli sucuk satışları arttı

Gaziantep’te kış aylarının vazgeçilmez tatlarından olan cevizli sucuk, pestil ve muskaya, soğuk havayla birlikte ilgi arttı. Gaziantep’in yöresel ürünlerini satan esnaf, kış lezzetlerine olan ilgiden memnun olduklarını belirtti.

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Bu tatlılar, hem besleyici hem de enerji verici olması nedeniyle kış aylarında tüketimi artıyor. Gaziantep’te bu ürünleri satan Murat Demirkurt, kışın gelmesiyle birlikte satışlarının yüzde 50 oranında arttığını söyledi. Demirkurt, bu tatlıların kilosunun 200 ila 250 lira arasında değiştiğini, vatandaşların da bu lezzetleri tercih ettiğini ifade etti.

“Annelerin çocukları için vazgeçilmeziydi”

Cevizli sucuğa olan talebin Gaziantep’te çok fazla olduğunu belirten Demirkurt, “Gaziantep’in kültürünü ve tatlarını yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Cevizli sucuk ve muska bizim en çok talep gören ürünlerimiz. Gaziantep’in coğrafi özelliğinden dolayı burada üzüm yetişiyor. Üzümle beraberde geçmişten gelen kışlık lezzetler var. Bunların en başında cevizli sucuk geliyor. Çok fazla talep var. Muska dediğimiz içi fıstıklı pestil çok fazla tüketiliyor. Talebin çok olmasının nedeni ise bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Önceden anneler çocuklarına okula giderken beslenme çantalarına bu ürünleri koyardı. Günümüzde bu gelenek maalesef ki artık yok denilecek kadar az” dedi.

“Sadece müstakil evlerde yapılır”

Günümüzde binaların yaygınlaşmasıyla evde üretimin azaldığını söyleyen Demirkurt, “Binalar bu kadar çok değilken Gaziantep’te hemen hemen her evde yapılan pestil ve muska günümüzde maalesef ki sadece müstakil evlerde ve köy evlerinde yapılmakta. Bu nedenle ise hazır şekilde satılan ürünlere talep fazla” ifadelerini kullandı.

“Kadınlara destek olduğumuz için çok mutluyuz”

Kadın girişimciliğine önem verdiklerini de belirten Demirkurt, “Cevizli sucuk, pestil ve muska üretimini yapanlar kadınlar. Bu üretimler kadınlara destek oluyor. Kadınlar bu sayede para kazanmış oluyor. Bizde kadınlara destek olduğumuz için çok mutluyuz” diye konuştu.

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