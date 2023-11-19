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Şırnak’ta kaybolan 16 yaşındaki genç Dicle Nehri'nde aranıyor

Şırnak’ta kaybolan 16 yaşındaki genç Dicle Nehri'nde aranıyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 16 Kasım'da kaybolan, iki gün önce kaybolduğu bildirilen Mehmet Mehdi Demiralp, boğulma şüphesi ile Dicle Nehri'nde aranıyor.

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AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cizre ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp'in iki gün önce kaybolması ve cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine AFAD, Belediye dalgıç ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Gün boyu yapılan aramalarda kayıp Demiralp’e ulaşılamazken, havanın kararması nedeniyle aramalara ara verildi. Tatvan sualtı grup amirliğine bağlı su altı arama kurtarma ekibinin de dahil olmasıyla aramalar yağışla havaya rağmen tekrar başladı.

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