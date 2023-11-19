Muğla’da yılın ilk karı Göktepe Dağına yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kod uyarısı verilen Muğla’nın sahil kesimleri sağanak yağışın etkisinde kalırken, rakımı yüksek kesimlere yılın ilk kar atışı gerçekleşti.Abone ol
Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece saatlerinde Muğla’nın in yüksek rakımlı dağlarından birisi olan Kavaklıdere Göktepe dağına gece boyunca yağan 1892 rakımlı dağı beyaz örtü ile kapladı. TRT verici istasyonlarının da yer aldığı Göktepe dağı kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanıyor.
Göktepe dağına yağan yılın ilk kar yağışı sonrası Kavaklıdere ilçesinde oturan vatandaşlar Göktepe dağına çıkarken, dağın zirvesi beyaza büründü.