BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir'de polis 11 aranan şahsı yakaladı, 14 fişek ele geçirildi

Balıkesir'de polis 11 aranan şahsı yakaladı, 14 fişek ele geçirildi

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şahsı gözaltına aldı. Polis ekipleri uygulama esnasında 3 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 14 fişek ele geçirdi.

Abone ol

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il merkezi ve mahallelerinde yapılan uygulama neticesinde; çeşitli suçlardan araması olan 11 şahsı gözaltına aldı. Uygulama esnasında 3 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 14 fişek ele geçirdi.

Polis ayrıca Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesinde meydana gelen İkametten Hırsızlık olayı ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Ekibi tarafından tespit edilerek, 2 şüpheli şahsın yakalandığını, diğer şüphelileri yakalama yönünde çalışmalar devam ettiğini açıkladı.
Suçların azaltılması, işlenmiş suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla’da yılın ilk karı Göktepe Dağına yağdı
Muğla’da yılın ilk karı Göktepe Dağına yağdı
Aydın'da otobüste seyahat ederken uyuşturucu ile yakalandılar
Aydın'da otobüste seyahat ederken uyuşturucu ile yakalandılar
Meteoroloji uyarmıştı, Kocaeli'de şiddetli fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi
Meteoroloji uyarmıştı, Kocaeli'de şiddetli fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi
Wilfried Zaha'ya sürpriz talip!
Wilfried Zaha'ya sürpriz talip!
Düzce’de 9 farklı noktaya eş zamanlı baskın yapıldı, 113 gram esrar ele geçirildi
Düzce’de 9 farklı noktaya eş zamanlı baskın yapıldı, 113 gram esrar ele geçirildi
Çankırı’da son günlerde etkili olan soğuk havanın ardın kar başladı
Çankırı’da son günlerde etkili olan soğuk havanın ardın kar başladı
Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti!
Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti!
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücüler oto tamircilere akın etti
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücüler oto tamircilere akın etti
Kış aylarının gelmesiyle birlikte cevizli sucuk satışları arttı
Kış aylarının gelmesiyle birlikte cevizli sucuk satışları arttı
Şırnak’ta kaybolan 16 yaşındaki genç Dicle Nehri'nde aranıyor
Şırnak’ta kaybolan 16 yaşındaki genç Dicle Nehri'nde aranıyor
Elazığ’da tır ters döndü, sürücüsü öldü!
Elazığ’da tır ters döndü, sürücüsü öldü!
CHP'de 'yerel seçim' gündemi: İttifak için 'aday pazarlığı' yok
CHP'de 'yerel seçim' gündemi: İttifak için 'aday pazarlığı' yok