Cildiye uzmanları açıkladı, güzelliğin anahtarı altın iğne tedavisinde yatıyor

Diyarbakır'da Cildiye Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, "Altın iğne tedavisi bir radyo frekans ısı enerjisini cilt altına iletme yöntemi. Uygulayacağım olan cihazın ucunda 64 tane gerçek altın iğne var. Altının çok iyi bir iletken olmasından dolayı ısı kaybını ve enerjiyi kaybolmadan direkt doku altına iletebiliyor" dedi.

Abone ol

Altın iğne tedavisini bir radyo frekans ısı enerjisini cildin altına iletme yöntemi olduğunu belirten Dr. Bağlam, uygulama yapılan cihazın ucunda 64 tane gerçek altın iğne olduğunu, altının çok iyi bir iletken olmasından dolayı ısı kaybını ve enerjiyi kaybolmadan direkt doku altına iletebildiğini ifade etti.



Amacın cilt altındaki elasteni, kolajeni cilt altı bağ dokuyu uyarıp cildi sıkılaştırmak olduğunu aktaran Bağlam, şöyle konuştu:



"Altın iğnenin hiçbir yan etkisi yok. Birçok işlemi kışın yapamıyoruz ama altın iğneyi yaz kış yapabiliyoruz. Sonuçları çok güzel oluyor. Her yaş grubunda bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Altın iğneyi her kişiye uygulayabiliyoruz. En sık uyguladığımız hastalar genelde yüzünde akne sonrası çukur olan gençler oluyor, orta yaş grubunda cildini sıkılaştırmak isteyen 30-40 yaş grubundaki kadın ve erkek hastalarımız en çok işlem yaptığımız hastalarımız. Bunun yanında gebelik sonrası çatlak problemi olan, spor yapan gençlerin kollarındaki çatlaklar olan hastalar bu işlemi güvenle yapabiliyoruz.”



Altın iğne uygulamasının öncesinde, işlemin yapılacağı bölge temizlendiğini ve anestezi etkisi olan krem uygulandığını kaydeden Dr. Bağlam, “Altın iğne tedavisine ilk önce hastamızı muayene edip, bu işleme ihtiyacı var ise önce bir anestezi kremi yüzüne uyguluyoruz ve yüzde 15-20 dakika bekletiyoruz. Ardından işleme alıyoruz. İşlemimiz 15-20 dakika sürüyor. Ayda bir ortalama 4 seans öneriyoruz. Hastaların endikasyonuna göre bu seans sayıları değişiyor” ifadelerini kullandı. Altın iğne tedavisinin ciltteki faydalarını araştırıp tedavi olmaya karar verdiğini belirten Şevin Alakuş, tedavinin cildi sıkılaştırma gibi faydaları olduğunu söyledi.



Cilde olan faydalarından dolayı yaptırmaya karar verdiğini ifade eden Alakuş, “Cildini seven ve koruyan biri olarak altın iğne tedavisini araştırdım ve tedavinin cilde sağladığı faydaları olan skar tedavisi, cildi gençleştirme ve cildi sıkılaştırma gibi faydaları bulunuyor. Bende tedavinin bu faydalarını öğrendikten sonra yaptırmaya karar verdim” şeklinde konuştu.