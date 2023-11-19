İsrail ve Hamas arasında 5 günlük ateşkes iddiası

İsrail'in Gazze Şeridi'ne havadan, denizden ve karadan saldırıları 43'üncü günde ağır şekilde devam ediyor. Gündeme gelen son iddiaya göre, İsrail ile Hamas arasında 5 günlük ateşkes anlaşmasına varıldı. ABD'nin arabuluculuğuyla gerçekleşen ateşkes sayesinde Gazze’deki kadın ve çocukların serbest bırakılmasının amaçlandığı belirtildi.

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Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa Tufa'nının ardından İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan yüzlerce tank ve on binlerce askerle saldırmaya devam ediyor.

Son olarak, İsrail ile Hamas arasında 5 günlük ateşkes anlaşmasına varıldığı iddiası gündeme geldi.

ABD gazetesi Washington Post'ta yer alan habere göre, söz konusu ateşkes anlaşmasının ABD’nin arabuluculuğuyla gerçekleştiği böylece kadın ve çocukların serbest bırakılmasının amaçlandığı belirtildi.

Önümüzdeki birkaç gün içinde yaşanması beklenen ateşkes ile beraber Gazze'deki çatışmalarda ilk kez duraklama olacak.

Çatışmaların durdurulması aynı zamanda kuşatma altındaki bölgeye Mısır'dan girecek yakıt da dahil olmak üzere insani yardım miktarında önemli bir artış sağlanmasını amaçlıyor.

Ateşkes ile beraber 50 rehinenin serbest bırakılması beklenirken, gündeme gelen haberin ardından Beyaz Saray ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu iddiaları yalanladı.

Washington Post’un haberinde detayları paylaşılan 6 sayfalık anlaşmada 5 gün boyunca rehinelerin serbest bırakılması planlanıyor.

7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırıda yaklaşık 239 rehinenin kaçırıldığı tahmin ediliyor. Savaşın başladığı günden itibaren sadece 4 rehine serbest bırakıldı.