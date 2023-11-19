Hizbullah, İsrail’e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenledi!

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in sınırda yer alan 2 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Cel Alem ve Ed-Duhayra askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.​​​​​​​

Hizbullah, çatışmaların başladığından bu yana 120 kilometrelik sınır hattında yer alan İsrail’e ait 40’ın üzerindeki askeri noktaya, farklı yerlerden saldırılar düzenliyor.

İsrail ise Hizbullah’ın eylemlerine, savaş uçakları ve İHA ile düzenlediği hava saldırıları ve topçu atışlarıyla yanıt veriyor.