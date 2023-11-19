BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  DÜNYA

Hizbullah, İsrail’e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenledi!

Hizbullah, İsrail’e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenledi!

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in sınırda yer alan 2 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Abone ol

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Cel Alem ve Ed-Duhayra askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.​​​​​​​

Hizbullah, çatışmaların başladığından bu yana 120 kilometrelik sınır hattında yer alan İsrail’e ait 40’ın üzerindeki askeri noktaya, farklı yerlerden saldırılar düzenliyor.

İsrail ise Hizbullah’ın eylemlerine, savaş uçakları ve İHA ile düzenlediği hava saldırıları ve topçu atışlarıyla yanıt veriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de şiddetli fırtına: Tekneler karaya vurdu
Kocaeli'de şiddetli fırtına: Tekneler karaya vurdu
Aydın'da motosiklet hırsızları jandarmaya takıldı, 2 şüpheli yakalandı
Aydın'da motosiklet hırsızları jandarmaya takıldı, 2 şüpheli yakalandı
Arnavutköy’de miras kavgası sokağı savaş alanına çevirdi, 5 kişi yaralandı
Arnavutköy’de miras kavgası sokağı savaş alanına çevirdi, 5 kişi yaralandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 604 firmaya daha vergi kolaylığı
Ticaret Bakanlığı'ndan 604 firmaya daha vergi kolaylığı
Adana'da oto galericiler ve noterlerde siber dolandırıcılık uyarısı yapıldı
Adana'da oto galericiler ve noterlerde siber dolandırıcılık uyarısı yapıldı
Cildiye uzmanları açıkladı, güzelliğin anahtarı altın iğne tedavisinde yatıyor
Cildiye uzmanları açıkladı, güzelliğin anahtarı altın iğne tedavisinde yatıyor
'Gazze'ye gidiyorum' diyerek evden ayrılmıştı! Manisalı kayıp gençten haber var: Şam'da bulundu
'Gazze'ye gidiyorum' diyerek evden ayrılmıştı! Manisalı kayıp gençten haber var: Şam'da bulundu
Sakarya'da fırtınada yerinden sökülen bir ağaç otomobilin üstüne devrildi
Sakarya'da fırtınada yerinden sökülen bir ağaç otomobilin üstüne devrildi
Böyle ameliyat görülmedi, Bursa'da hastasıyla konuşarak ameliyat etti
Böyle ameliyat görülmedi, Bursa'da hastasıyla konuşarak ameliyat etti
Sivas'ın göz bebeği Acıdere Kanyonu turizme kazandırılacak
Sivas'ın göz bebeği Acıdere Kanyonu turizme kazandırılacak
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil kamyonete çarptı, 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil kamyonete çarptı, 2 kişi yaralandı
Balıkesir'de polis 11 aranan şahsı yakaladı, 14 fişek ele geçirildi
Balıkesir'de polis 11 aranan şahsı yakaladı, 14 fişek ele geçirildi